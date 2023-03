Forme per le Donne: big dello sport e della tv illuminano Trani (Di lunedì 6 marzo 2023) Un illustre evento, in programma mercoledì 8 marzo (ore 18,30) al Palazzo San Giorgio di Trani. Mission fondamentale quella di evidenziare i traguardi, le difficoltà e le conquiste legate a percorsi intrapresi fra diritti e pari opportunità. Forme per le Donne vuol rappresentare un modo vincente per ringraziare alcune personalità del territorio per la loro genialità, generosità e intraprendenza. Giunto alla sua III edizione, il premio viene assegnato a personalità che nella loro attività professionale si sono distinte per tenacia, qualità e capacità di visione. Ciò privilegiando l’impatto sociale, la trasparenza nei comportamenti, la passione ed etica. Il tutto in campi diversi come quello sociale, artistico, economico, scientifico, culturale, scolastico, politico. L’evento è promosso dall’associazione culturale ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Un illustre evento, in programma mercoledì 8 marzo (ore 18,30) al Palazzo San Giorgio di. Mission fondamentale quella di evidenziare i traguardi, le difficoltà e le conquiste legate a percorsi intrapresi fra diritti e pari opportunità.per levuol rappresentare un modo vincente per ringraziare alcune personalità del territorio per la loro genialità, generosità e intraprendenza. Giunto alla sua III edizione, il premio viene assegnato a personalità che nella loro attività professionale si sono distinte per tenacia, qualità e capacità di visione. Ciò privilegiando l’impatto sociale, la trasparenza nei comportamenti, la passione ed etica. Il tutto in campi diversi come quello sociale, artistico, economico, scientifico, culturale, scolastico, politico. L’evento è promosso dall’associazione culturale ...

