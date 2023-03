Formazioni ufficiali Torino-Bologna | le scelte dei due tecnici

(Di lunedì 6 marzo 2023) Alle 20.45 scenderanno il campoper il posticipo che chiude il turno di Serie A. Ecco leDiramate ledi, match valevole per la 25esima giornata di Serie A.(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Djidji; Singo, Ilic, Linetty, Rodriguez; Miranchuk, Karamoh; Sanabria All. Juric(4-2-3-1): Skorupski; Posch, Sosa, Lucumì, Cambiaso; Moro, Schouten; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow. All. Motta L'articolo proviene da Calcio News 24.

