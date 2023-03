Forlì, appendicite scambiata per cistite: paziente riminese denuncia l’Ospedale (Di lunedì 6 marzo 2023) Errore medico all’Ospedale Morgagni di Forlì dove un uomo di 41 anni, titolare di un’agenzia di assicurazioni a Rimini, si era presentato con un’appendicite infiammata che però è stata scambiata per cistite. L’uomo che di quell’episodio ne porta ancora le conseguenze sul proprio corpo, ha ora deciso, attraverso l’avvocato Stefano Caroli, di sporgere denuncia. Deciso ad ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Errore medico alMorgagni didove un uomo di 41 anni, titolare di un’agenzia di assicurazioni a Rimini, si era presentato con un’infiammata che però è stataper. L’uomo che di quell’episodio ne porta ancora le conseguenze sul proprio corpo, ha ora deciso, attraverso l’avvocato Stefano Caroli, di sporgere. Deciso ad ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Errore medico, operato a Forlì, riminese chiede i danni. “Potevo morire di appendicite, per il medico era cistite” - infoitinterno : Appendicite scambiata per cistite: paziente riminese denuncia il medico del Morgagni di Forlì - CorriereRomagna : Appendicite scambiate per cistite: paziente riminese denuncia il medico del Morgagni di Forlì -… -

Appendicite scambiata per cistite: paziente riminese denuncia il medico del Morgagni di Forlì ...di Forlì contro un medico del Pronto soccorso dell'ospedale Morgagni reo, secondo il legale e il proprio cliente (un professionista riminese), di non aver diagnosticato per tempo un'appendicite ... Appendicite scambiata per cistite: paziente riminese denuncia il medico del Morgagni di Forlì ...di Forlì contro un medico del Pronto soccorso dell'ospedale Morgagni reo, secondo il legale e il proprio cliente (un professionista riminese), di non aver diagnosticato per tempo un'appendicite ... ...dicontro un medico del Pronto soccorso dell'ospedale Morgagni reo, secondo il legale e il proprio cliente (un professionista riminese), di non aver diagnosticato per tempo un'......dicontro un medico del Pronto soccorso dell'ospedale Morgagni reo, secondo il legale e il proprio cliente (un professionista riminese), di non aver diagnosticato per tempo un'... Forlì appendicite scambiata per cistite: paziente chiede i danni Tag24