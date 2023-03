FoodSeed: Verona e l’acceleratore per startup food-agri tech che investe 170k in preseed (Di lunedì 6 marzo 2023) Nella città di Verona apre i battenti l’acceleratore per startup foodSeed, parte della rete nazionale degli acceleratori di Cassa Depositi e Prestiti: con oltre 15 milioni di investimenti, ha l’obiettivo di far crescere le startup del mondo food e agri tech, ossia che sviluppano tecnologie innovative per l’alimentazione e – potenzialmente – possono operare in mercati dall’ampio sviluppo e valore economico. Perché nasce foodSeed foodSeed nasce con l’obiettivo di far crescere in Italia uno dei più importanti ecosistemi di innovazione in ambito agricoltura sostenibile, food & beverage ed economia circolare a partire dai ... Leggi su fmag (Di lunedì 6 marzo 2023) Nella città diapre i battentiper, parte della rete nazionale degli acceleratori di Cassa Depositi e Prestiti: con oltre 15 milioni di investimenti, ha l’obiettivo di far crescere ledel mondo, ossia che sviluppano tecnologie innovative per l’alimentazione e – potenzialmente – possono operare in mercati dall’ampio sviluppo e valore economico. Perché nascenasce con l’obiettivo di far crescere in Italia uno dei più importanti ecosistemi di innovazione in ambitocoltura sostenibile,& beverage ed economia circolare a partire dai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... startzai : RT @UniVerona: L'#Univr è partner scientifico #FoodSeed, il nuovo acceleratore per #startup con sede a #Verona che - con una dotazione di o… - UniVerona : L'#Univr è partner scientifico #FoodSeed, il nuovo acceleratore per #startup con sede a #Verona che - con una dotaz… - startzai : RT @bizcommunityit: A Verona nasce l'Acceleratore FoodSeed: oltre 15 milioni di #investimenti per la crescita di startup FoodTech e AgriTec… - bizcommunityit : A Verona nasce l'Acceleratore FoodSeed: oltre 15 milioni di #investimenti per la crescita di startup FoodTech e Agr… - startzai : RT @veritaeaffari: Nasce l'Acceleratore FoodSeed, 15 mln di investimenti in #startup -