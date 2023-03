Fondovalle Vitulanese | i lustrini al taglio del nastro | poi il restringimento e i disagi proseguono

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNon basta indossare il vestito buono, mettersi in mostra di fronte agli obbiettivi e sorridere mentre si taglia il. Non è quello il risultato di un buon lavoro portato a termine. Un buon lavoro è quello che non ha bisogno di essere annullato dal primo evento contrario. E sta succedendo proprio questo lungo la, strada di collegamento importante tra il capoluogo e i centri della valle. Tratto chiuso, all’epoca dello smottamento di qualche anno fa. Ristretto in questo momento per un problema che assomiglia tanto al precedente. Un’arteria che è sempre stata oggetto di discussione, di botta e risposta, di accuse da più parti. La sua riapertura, datata primo maggio 2021, era stata vissuta come una nuova rinascita, tanti soldi investiti e membri della politica sannita con fasce a ...