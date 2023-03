Fondazione Saccone: apre lo sportello sulla proprietà industriale (Di lunedì 6 marzo 2023) Nasce alla Fondazione Saccone lo sportello informativo sui temi della proprietà industriale con Studio Torta e 012Factory Hanno preso il via, presso la Fondazione Saccone, le attività dello sportello informativo sulla proprietà industriale frutto di una partnership con 012factory, incubatore certificato di startup innovative, che sostiene, sviluppa ed accompagna la crescita di nuove imprese, e Studio Torta, tra le principali realtà italiane ed internazionali nella consulenza sulla proprietà industriale. L’iniziativa è stata ufficializzata nel corso di un incontro sul tema “proprietà intellettuale: marchi e brevetti come asset ... Leggi su zon (Di lunedì 6 marzo 2023) Nasce allaloinformativo sui temi dellacon Studio Torta e 012Factory Hanno preso il via, presso la, le attività delloinformativofrutto di una partnership con 012factory, incubatore certificato di startup innovative, che sostiene, sviluppa ed accompagna la crescita di nuove imprese, e Studio Torta, tra le principali realtà italiane ed internazionali nella consulenza. L’iniziativa è stata ufficializzata nel corso di un incontro sul tema “intellettuale: marchi e brevetti come asset ...

