Follia sulla Roma-Napoli: minaccia i passeggeri con delle forbici, poi aggredisce un agente (Di lunedì 6 marzo 2023) Momenti di Follia ieri a bordo di un treno regionale in transito sulla tratta Roma-Napoli. In prossimità della fermata di Latina Scalo un giovane straniero ha seminato il panico all'interno di un vagone minacciando i passeggeri con un paio di forbici e provando poi a staccare una delle telecamere di sicurezza presenti sulla carrozza. Provvidenziale l'intervento di una guardia penitenziaria presente casualmente sul treno e che nel momento in cui si sono verificato i fatti non ha esitato ad intervenire. Scattato l'allarme, l'uomo è stato poi bloccato e portato in questura.

