Focus su Genoa vs Cosenza

(Di lunedì 6 marzo 2023) L’intenso tour de force proposto dal Calendario alle protagoniste della Serie B 2022-2023, tre turni nell’arco di dieci giorni, si chiude al Luigi Ferraris dove, nel match del Monday Night della 28° giornata, si sfideranno ildi Gilardino ed ildi Viali.Una sfida che, inevitabilmente, nasce sotto il segno di Gigi Marulla, il bomber di Stilo scomparso nel 2015 a soli 52 anni.Marulla, a cui è intitolato lo Stadio di, Marulla che ha svolto la gran parte della sua carriera con le maglie delle due squadre in campo, 330 presenze e 89 reti con la divisa dei Lupi della Sila, 100 presenze e 23 reti con quella del Grifone, Marulla che, ancora oggi, viene citato con affetto nei cori delle due tifoserie.Ma la sfida di Marassi, è, ovviamente, soprattutto una sfida fondamentale per il percorso stagionale dei due club. Club con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lega_B : La 28ª giornata si chiude al Ferraris dove, nel match del Monday Night di #SerieBKT, si affrontano il Genoa di Gila… - Grifoman1 : RT @Lega_B: La 28ª giornata si chiude al Ferraris dove, nel match del Monday Night di #SerieBKT, si affrontano il Genoa di Gilardino ed il… - RobertaFazio7 : RT @Lega_B: La 28ª giornata si chiude al Ferraris dove, nel match del Monday Night di #SerieBKT, si affrontano il Genoa di Gilardino ed il… - pesforever10 : RT @Lega_B: La 28ª giornata si chiude al Ferraris dove, nel match del Monday Night di #SerieBKT, si affrontano il Genoa di Gilardino ed il… - De_Sand88 : RT @Lega_B: La 28ª giornata si chiude al Ferraris dove, nel match del Monday Night di #SerieBKT, si affrontano il Genoa di Gilardino ed il… -

... con highlights, interviste, collegamenti e servizi speciali condedicati, di volta in volta, ... Palermo, Cagliari,, Venezia e Modena. Collegamenti in diretta con i campi della Serie B: ...... con highlights, interviste, collegamenti e servizi speciali condedicati, di volta in volta, ... Lunedì 6 marzo- Cosenza , ore 20.30, in diretta su Sky Sport 252 e in streaming su NOW. ...Nel corso di 'Santa Champions' uno specialedi approfondimento verrà dedicato al tema del ... Oltre a lei anche due tesserati sammargheritesi die Sampdoria, rispettivamente Roberto Morbioni,...

Focus su Genoa vs Cosenza Lega B

Lazio Women-Genoa Women, dove vedere la partita in TV e streaming. Ecco dove sarà trasmessa la partita al Fersini di Formello Domenica 12 marzo alle 14.30 si disputerà la partita tra Lazio Women e Gen ...Sarà Genoa-Cosenza il match del monday night di Serie B, che chiuderà il programma della ventottesima giornata. Al “Luigi Ferraris” i rossoblù inseguono il successo dopo lo 0-0 di Cagliari nel turno i ...