"Flotta russa, doppia davanti alle coste italiane": in volo jet dell'Aeronautica (Di lunedì 6 marzo 2023) Altissima tensione davanti alle coste dell'Italia. La Russia continua a sfidare l'Occidente con le sue navi nel Mediterraneo. Il Cremlino tiene alta la pressione sulla Nato nel mare che circonda la nostra Penisola e che è la porta d'ingresso in Europa. Parallelamente all'incremento di forze navali nel Mar Nero, la Russia aumenta anche la presenza nel Mediterraneo. Come riporta Repubblica una delle operazioni più insidiose degli ultimi mesi si sta consumando proprio tra la Calabria e l'isola di Corfù. I satelliti commerciali infatti hanno rilevato la presenza della Kola, un rifornitore arrivato nei giorni scorsi dall'oceano Atlantico. È altamente probabile che si sia unito alla corvetta lanciamissili che sarebbe partita dalla base siriana di Tartous. Secondo gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Altissima tensione'Italia. La Russia continua a sfidare l'Occidente con le sue navi nel Mediterraneo. Il Cremlino tiene alta la pressione sulla Nato nel mare che circonda la nostra Penisola e che è la porta d'ingresso in Europa. Parlamente all'incremento di forze navali nel Mar Nero, la Russia aumenta anche la presenza nel Mediterraneo. Come riporta Repubblica unae operazioni più insidiose degli ultimi mesi si sta consumando proprio tra la Calabria e l'isola di Corfù. I satelliti commerciali infatti hanno rilevato la presenzaa Kola, un rifornitore arrivato nei giorni scorsi dall'oceano Atlantico. È altamente probabile che si sia unito alla corvetta lanciamissili che sarebbe partita dalla base siriana di Tartous. Secondo gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mariateresa1316 : RT @repubblica: Doppia manovra della flotta russa davanti alle coste italiane [di Gianluca Di Feo] - TommyBrain : Scenari:La flotta russa non si sta riarmando, anzi - libellula58 : RT @repubblica: Doppia manovra della flotta russa davanti alle coste italiane [di Gianluca Di Feo] - fabio__1971 : @MastroCecco1 Non vedo errori, in quel che dicono i tuoi parenti, però. 'Repubblica': Doppia manovra della flotta r… - repubblica : Doppia manovra della flotta russa davanti alle coste italiane [di Gianluca Di Feo] -