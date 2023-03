Flavia Prisco | chi è la moglie di Walter Veltroni | “Ci siamo conosciuti a un Festival a Berlino”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 6 marzo 2023), architetto, dal 1982 è ladi. La coppia ha avuto due figlie, Martina e Vittoria. Pare che abbia svolto questa attività gestendo proprio la sua professione presso il suo studio a Piazza del Popolo. Ha gestito nello specifico questo mestiere in concomitanza con quello die madre. È stata intervistata un po’ di anni fa e pare che si sia descritta come una donna come tante altre, indipendente ed in carriera ma anche unae mamma attenta ai bisogni della famiglia. Ha un proprio studio privato ed è riuscita a gestire il suo lavoro in modo Egregio in tutti questi anni. Nel 2008, in una lunga intervista con Donna Moderna,ha raccontato come è nata la storia d’amore con ...