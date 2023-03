Fiumicino vola sempre più in alto 

Leggi su agi

(Di lunedì 6 marzo 2023) AGI - C'è ancora una volta l'aeroporto diLeonardo da Vinci, a Roma, tra i mega aeroporti più apprezzati al mondo: lo ha stabilito l'Airport Service Quality Awards, il premio assegnato annualmente in diverse categorie sulla base dell'esperienza dei clienti. Le varie classifiche assegnano a, più di 40 milioni di passeggeri l'anno, sia un premio per la qualità complessiva che un riconoscimento per il livello di pulizia e per essere piacevole grazie al personale dedicato, competente e gentile. Un premio teso a mostrare che un aeroporto non è solo un luogo di transito per andare da un punto A ad un punto B ma può diventare un'esperienza in sé, che può essere resa più agevole e piacevole possibile. I vincitori sono selezionati dal gruppo commerciale Airports Council International (Aci) e dalla società di tecnologia di viaggio Amadeus ...