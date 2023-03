Firenze: tribunale civile respinge richiesta risarcimento danni di Renzi a Rcs. Il giudice: “Questo non è un bancomat” (Di lunedì 6 marzo 2023) Oltre a spiegare i motivi della decisione, il giudice scrive che la somma pretesa, "al di là dell'infondatezza della domanda, ha una palese e ingiustificata carica deterrente, specie ove collocata nell'alveo di iniziative volte ad usare il tribunale civile come una sorta di bancomat dal quale attingere somme per il proprio sostentamento, anche quando lo si coinvolge senza alcun fondamento" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 6 marzo 2023) Oltre a spiegare i motivi della decisione, ilscrive che la somma pretesa, "al di là dell'infondatezza della domanda, ha una palese e ingiustificata carica deterrente, specie ove collocata nell'alveo di iniziative volte ad usare ilcome una sorta didal quale attingere somme per il proprio sostentamento, anche quando lo si coinvolge senza alcun fondamento" L'articolo proviene daPost.

