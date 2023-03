Firenze, Teatro Verdi: sul podio dell’Orchestra della Toscana (ORT) arriva Michele Spotti (Di lunedì 6 marzo 2023) Una delle giovani bacchette più interessanti e ormai ricercate del panorama musicale italiano e internazionale; sul palco anche il tenore Robin Tritschler e il cornista Martin Owen L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 6 marzo 2023) Una delle giovani bacchette più interessanti e ormai ricercate del panorama musicale italiano e internazionale; sul palco anche il tenore Robin Tritschler e il cornista Martin Owen L'articolo proviene daPost.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Vivere_Firenze : Al Teatro delle Arti di Lastra a Signa il Gruppo della Creta tra nuova drammaturgia e contemporaneità… - wordsandmore1 : #6marzo oltre #RomaJuve #Mancini #baharaingp #amici22 #Kean #InterLecce #Fazio #Firenze tempo per #uominiedonne che… - Brancacciotweet : RT @amnestyitalia: #AmnestyConsiglia il musical 'Tutti parlano di Jamie', in questi giorni in teatro con il nostro patrocinio. ?? fino al 5… - RotaryFiEst : Serata speciale del nostro @teatrotary a favore di Siria e Turchia Vi aspettiamo al teatro Le Laudi di Firenze il… - briguzia : RT @TommasoChimenti: L'Uomo Calamita-Circo El Grito -