(Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – Due persone sono morte e una terza, disabile, è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco intervenuti per spegnere unscoppiato in unmonofamiliare composto da piano terra e primo piano nel comune di Sesto Fiorentino in via della Sassaiola. I Vigili del fuoco intorno alle 4.30 sono entrati all’interno dell’hanno estinto l’sviluppatosi al piano terra ed effettuato la ricognizione all’interno dell’edificio completamente invaso dai fumi della combustione. Dal piano superiore i pompieri hanno portato via una donna disabile che è stata affidata al personale medico del 118 e al piano superiore hanno portato all’esterno un uomo e una donna, dove il medico ne ha purtroppo constatato il decesso. Al momento non si conosce l’età delle persone coinvolte e non si ...

Firenze, incendio in un appartamento: 2 morti Adnkronos

