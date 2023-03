Fioriscono gli aranci e la civiltà | gli agrumi hanno cambiato la storia del mondo

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 6 marzo 2023) I frutti deglinon sono come gli altri. Se gli interessi di chi li studia non si limitano ai saperi ristretti di una specifica scienza botanica o agronomica, i sistemi agricoli che li producono non possono non considerare anche quelli ecologici e umanistici. Gliformano paesaggi culturali complessi che riguardano gli ecosistemi e il sapere umano che interagisce con essi e raggiungono armonie – tra valori estetici, ecologici ed economici – ad altri sconosciuti. Gli alberi di arance e limoni sono in relazione con le altre piante, gli animali, i giardinieri, gli agricoltori, i commercianti, gli industriali e i consumatori. Lali ha tratti dal selvatico, li ha modificati e selezionati per piantarli in un vaso, lungo strade o piazze, in un giardino ornamentale, una campagna produttiva. I loro frutti arrivano ai mercati, ...