Fiorentina, Commisso: “Firenze mi ha accolto benissimo. La qualificazione in Conference la gioia più grande” (Di lunedì 6 marzo 2023) “Diventare proprietario del club gigliato è stata una bellissima emozione – ha rivelato Commisso -. Il primo giorno a Firenze sono andato a Palazzo Vecchio ed il sindaco mi ha regalato una spilla, e poi allo stadio Franchi e lì c’erano sei-settemila persone. Da Firenze sono stato accolto benissimo, un bel primo mese, un bel primo anno, e dopo è arrivato il Covid”. Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, parla così rispondendo alle domande postegli dai bambini della scuola primaria ‘Martin Luther King’ di Firenze. “La gioia più grande da presidente è stata quando abbiamo vinto l’ultima partita nella passata stagione e ci siamo qualificati per la Conference League. Di recente inoltre sono stato in ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 marzo 2023) “Diventare proprietario del club gigliato è stata una bellissima emozione – ha rivelato-. Il primo giorno asono andato a Palazzo Vecchio ed il sindaco mi ha regalato una spilla, e poi allo stadio Franchi e lì c’erano sei-settemila persone. Dasono stato, un bel primo mese, un bel primo anno, e dopo è arrivato il Covid”. Rocco, presidente della, parla così rispondendo alle domande postegli dai bambini della scuola primaria ‘Martin Luther King’ di. “Lapiùda presidente è stata quando abbiamo vinto l’ultima partita nella passata stagione e ci siamo qualificati per laLeague. Di recente inoltre sono stato in ...

