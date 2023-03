Fiorentina, Amrabat: «Abbiamo dei tifosi fantastici e ho voglia di vincere qualcosa» (Di lunedì 6 marzo 2023) Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina, ha parlato al portale The Athletic del suo momento a Firenze e del suo futuro Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina, ha parlato al portale The Athletic. PAROLE – «Si dice che quando hai 26 anni stai oltrepassando il periodo migliore della tua carriera. Mi sento bene e ho grande esperienza alle spalle dopo aver giocato tante partite importanti. La Fiorentina? Siamo ancora in ballo sia in Coppa Italia che in Conference League, Abbiamo dei tifosi fantastici e ho voglia di vincere qualcosa. Alla fine della carriera contano i trofei. Firenze? In questa città è impossibile dire di no a una foto o ad un autografo: qui ti viene dato tanto amore ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Sofyan, centrocampista della, ha parlato al portale The Athletic del suo momento a Firenze e del suo futuro Sofyan, centrocampista della, ha parlato al portale The Athletic. PAROLE – «Si dice che quando hai 26 anni stai oltrepassando il periodo migliore della tua carriera. Mi sento bene e ho grande esperienza alle spalle dopo aver giocato tante partite importanti. La? Siamo ancora in ballo sia in Coppa Italia che in Conference League,deie hodi. Alla fine della carriera contano i trofei. Firenze? In questa città è impossibile dire di no a una foto o ad un autografo: qui ti viene dato tanto amore ...

