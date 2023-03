Fiorello e i suoi fratelli: l’oro di Rai 2 (Di lunedì 6 marzo 2023) Gli ascolti top di Fiorello fanno volare Rai 2 Il Tempo, di Marida Caterini, pag. 17 Rai 2 è protagonista di una notevole rimonta per quanto riguarda gli ascolti e la qualità dei contenuti dei propri programmi. Considerata fino a poco tempo fa la Cenerentola delle reti di Viale Mazzini per l’Auditel al di sotto delle aspettative, sta continuando a trasformarsi in maniera positiva. E l’obiettivo di raggiungere una propria specifica identità, si può dire quasi raggiunto. A dare una scossa determinante al miglioramento della rete hanno contribuito programmi in diverse fasce orarie: dalla mattina al pomeriggio fino al prime time ed alla seconda serata. Nella fascia mattutina è arrivato, dallo scorso dicembre, Viva Rai 2 con Rosario Fiorello che ha moltiplicato l’audience portandola anche al 16-17% e più. Ed ha resuscitato una fascia di ascolto piatto, con ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 6 marzo 2023) Gli ascolti top difanno volare Rai 2 Il Tempo, di Marida Caterini, pag. 17 Rai 2 è protagonista di una notevole rimonta per quanto riguarda gli ascolti e la qualità dei contenuti dei propri programmi. Considerata fino a poco tempo fa la Cenerentola delle reti di Viale Mazzini per l’Auditel al di sotto delle aspettative, sta continuando a trasformarsi in maniera positiva. E l’obiettivo di raggiungere una propria specifica identità, si può dire quasi raggiunto. A dare una scossa determinante al miglioramento della rete hanno contribuito programmi in diverse fasce orarie: dalla mattina al pomeriggio fino al prime time ed alla seconda serata. Nella fascia mattutina è arrivato, dallo scorso dicembre, Viva Rai 2 con Rosarioche ha moltiplicato l’audience portandola anche al 16-17% e più. Ed ha resuscitato una fascia di ascolto piatto, con ...

