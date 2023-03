(Di lunedì 6 marzo 2023)sarebbe tra i concorrenti della prossima edizione dell’Isola dei. Il reality, condotto da Ilary Blasi,rà il via appena finito l’infito Grande Fratello Vip. Secondo Alberto Dandolo, lanon sarebbe molto felice della partecipazione di: “Forse non tutti sanno che tra i concorrenti ci saràmaggiore di. Quest’ultima, che da anni rifiuta le laute offerte economiche di Mediaset perre parte al programma, pare non abbia inizialmente presola notizia dell’ingresso dellanel noto reality”, si legge su Oggi. Ma che cos’è che non piacerebbe ad? Lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Il cast dell’#Isola dei Famosi: Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini Cristina Scuccia Pamela Camassa Marco Ma… - FQMagazineit : Fiore Argento all’Isola dei Famosi? La sorella Asia non la prende bene: “Potrebbe svelare fatti privati” - Gpzap2 : RT @repubblica: Fiore Argento all''Isola dei Famosi' fa arrabbiare la sorella Asia: 'Potrebbe svelare fatti privati della famiglia' [di Val… - gp_fiore : Via Franco Alfano: chiusa da Agosto 2021 Piazza della repubblica: chiuso collegamento con corsia preferenziale rivi… - repubblica : Fiore Argento all''Isola dei Famosi' fa arrabbiare la sorella Asia: 'Potrebbe svelare fatti privati della famiglia'… -

... le gemelle ed ex troniste di Uomini e Donne Serena ed Elga Enardu, il presentatore Marco Predolin, Gian Maria Sainato, la sorella di Asia, la popolare ex suor Cristina Scuccia, Pamela ...... non dovrebbero mancare nel cast le gemelle Serena ed Elga Enardu , e ancora Marco Predolin ,, Cristina Scuccia ( ex Suor Cristina ), Pamela Camassa , Helena Prestes , Claudia Motta , ...Si vocifera che potrebbero partire per l'Honduras Alessandro Cecchi Paone, Pamela Camassa, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Helena Prestes,, Elga e Serena Enardu, Marco Predolin, Claudia ...

Fiore Argento all'Isola dei Famosi, ma la sorella Asia non vuole: "Ha paura" Today.it

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Manca ancora più di un mese all'inizio della nuova edizione dell' Isola dei Famosi, ma i nomi dei personaggi che potrebbero partire alla volta dell'avventura più selvaggia già serpeggiano tra conferme ...