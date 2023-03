Finalmente Chris Rock ha risposto allo schiaffo di Will Smith nel suo speciale su Netflix

(Di lunedì 6 marzo 2023) Da circa un annogira gli Stati Uniti e fa il tutto esaurito in decine di esibizioni senza soffermarsi a parlare dell'enorme macigno che è costretto a portare sulle spalle. Dopo essere stato schiaffeggiato sul palco degli Oscar 2022 daper aver fatto delle battute su sua moglie Jada Pinkett-, il comico ha preso un impegno con il pubblico: «Non parlerò di quanto accaduto finché non mi pagheranno».ha aperto il suo libretto degli assegni e ora abbiamo la risposta artistica diall'incidente, grazie a Selective Outrage, il suo primo nuovodopo più di cinque anni. Fin dalle prime battute, lo show ambientato a Baltimora è stato presentato come il ritorno trionfale del comico 58enne. Sulle note di Family Ties ...

Il comico, nel suo show su Netflix, torna sul clamoroso episodio durante la notte degli Oscar di un anno fa: «I miei genitori mi hanno insegnato che non si litiga davanti alle persone bianche», ha det ...