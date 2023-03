Figc | Gravina | ' Il calcio grida aiuto Il sistema va rifondato'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : “VOGLIONO LA SUPERLEGA PER FARE PIÙ SOLDI? GESTISCANO MEGLIO QUELLI CHE HANNO” Domanda: chi ha mai detto questa sem… - ZZiliani : Domanda: dov’erano e cosa facevano #Gravina e #DalPino, presidenti di @FIGC e @SerieA quando nel luglio del 2020… - ZZiliani : Di fronte a tanto illecito, reiterato e delinquenziale comportamento, di fronte allo sfregio più aperto dei valori… - MARCOPACI13 : RT @mr_cambi: #figc interveniamo? #gravina interveniamo? #giomalagò interveniamo? #andreaabodi interveniamo? La giustizia sportiva ha semp… - ivanpreite : RT @mr_cambi: #figc interveniamo? #gravina interveniamo? #giomalagò interveniamo? #andreaabodi interveniamo? La giustizia sportiva ha semp… -

"I bilanci delle società di calcio devono essere sani". Lo ha ricordato il presidente della, Gabriele, intervenuto ad un incontro che si è tenuto in mattinata al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli a Santa Maria Capua Vetere in ...Commenta per primo Gabriele, presidente della, è intervenuto in un seminario all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli ed è tornato sul tema dei bilanci e delle regole: 'Quando si parla di regole ...... al tavolo dei relatori ci saranno il presidente della SSC Napoli , Aurelio De Laurentiis , il presidente della, Gabriele, il presidente della Lega Serie A , Lorenzo Casini , Francesco ...

FIGC, Gravina: "Stiamo provando a portare qui Euro 2032. Svolta bilanci club, serve responsabilità" CalcioNapoli24

Gabriele Gravina, presidente FIGC, è intervenuto durante l’incontro ‘Regolamento del giuoco del calcio fra teoria e prassi’ all’Università Vanvitelli. “I bilanci di una società di calcio devono esser ..." Il cambiamento del mondo del calcio è ormai improcrastinabile, altrimenti il sistema imploderà. Il rispetto delle regole è fondamentale ma ci vuole anche un sistema di regole che permetta alle socie ...