“FIFA Ultimate Team è gioco d’azzardo” | Sony dovrà rimborsare

(Di lunedì 6 marzo 2023): un corte austriaca condannaun adolescente per gli acquisti effettuati in game: “È”. Secondo una sentenza della corte regionale di Hermagor in Austria, i pacchetti venduti su(FUT) sono da classificare comeillegale. La sentenza, emessa il 26 febbraio scorso, riguarda un giovane austriaco di 17 anni. La richiesta versoè di un rimborso pari a €338,26 per gli acquisti in-game fatti su23. Nonostante sia EA lo sviluppatore e publisher di, la condanna riguarda. Questo perché il giovane ha fatto i suoi acquisti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitscienza : Fifa Ultimate Team è un gioco d'azzardo in Austria, lo ha deciso un tribunale - napolista : Fifa Ultimate Team è un gioco d’azzardo in Austria, lo ha deciso un tribunale Il gioco d’azzardo è regolato in man… - Jammasrl : #Cronache #Diritto #Videogames FIFA Ultimate Team, tribunale austriaco: i pacchetti casuali sono gioco d’azzardo - GameXperienceIT : FIFA Ultimate Team è gioco d’azzardo secondo una nuova sentenza austriaca - fungowastaken : @iznat4 da pallone d'oro se non fosse andato al fifa ultimate team -

Il gioco d'azzardo è regolato in maniera molto rigida in Austria: chiunque si occupi di gioco d'azzardo deve richiedere una regolare licenza. Sony non ha una simile licenza Si chiamaTeam , i più giovani lo conoscono con l'acronimo 'Fut' e si tratta della modalità di gioco diin cui per competere bisogna spendere dei soldi, veri, per costruire le proprie squadre ...Fut aliasTeam è da considerare un gioco d'azzardo L'annosa questione aggiunge un nuovo tassello dopo la decisione di un tribunale austriaco di condannare Sony al rimborso di una somma piuttosto ...Una situazione invece completamente ribaltata in Austria , dove invece un tribunale ha condannato Sony a risarcire i giocatori diche hanno effettuato microtransazioni legate a...

Fifa 23 SBC Sami Al-Jaber Eroe Fanta FUT FUT Universe

Scopri come completare la SBC Daniel-Kofi Kyerehdi Out of position FIFA 23 Ultimate Team. Ecco i requisiti, i premi e le soluzioni ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...