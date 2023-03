FIFA 23 EA Sports annuncia nuove partnership per il calcio professionistico femminile (Di lunedì 6 marzo 2023) EA Sports con un comunicato ha annunciato la partnership con il calcio professionistico femminile. Le nuove partnership prendono il via con la piena integrazione dei club e dei giocatori della NWSL in FIFA 23. Oggi, Electronic Arts, ha annunciato nuove partnership con la National Women’s Soccer League (NWSL), il massimo campionato professionistico femminile degli Stati Uniti, e con la National Women’s Soccer League Players Association (NWSLPA). Queste partnership sono una parte importante dell’impegno costante di EA Sports per sostenere e rappresentare autenticamente il gioco ... Leggi su fifaultimateteam (Di lunedì 6 marzo 2023) EAcon un comunicato hato lacon il. Leprendono il via con la piena integrazione dei club e dei giocatori della NWSL in23. Oggi, Electronic Arts, hatocon la National Women’s Soccer League (NWSL), il massimo campionatodegli Stati Uniti, e con la National Women’s Soccer League Players Association (NWSLPA). Questesono una parte importante dell’impegno costante di EAper sostenere e rappresentare autenticamente il gioco ...

