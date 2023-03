Fiere | Casaidea | colori saturi contaminazione eclettiche e idee green tra novità

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar. (Labitalia) - Nove giorni di manifestazione per scoprire le migliori soluzioni per l'abitare, proposte da mobilieri e artigiani provenienti da tutta Italia: torna l'appuntamento con, la mostra dell'abitare che dal 18 al 26 marzo - alla Fiera di Roma su due padiglioni dedicati a ristrutturazione, arredo & giardino e l'altro a design & lifestyle - propone, tendenze edel settore. Sono oltre 150 le aziende presenti per l'edizione 2023, dove i visitatori possono lasciarsi ispirare dai tanti allestimenti conper zona giorno, zona notte, cucina, bagno, infissi, arredo da esterni e prodotti artigianali, tutte soluzioni all'insegna dello stile e dell'alta qualità.2023, organizzata da Moa società cooperativa, rinnova il suo impegno con i professionisti e tutti gli amanti del ...