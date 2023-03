Fico (M5s) a Elly Schlein: 'Salario minimo, lavoro ed ecologia, ecco le battaglie comuni' (Di lunedì 6 marzo 2023) M5s e Pd potrebbero tornare a lavorare insieme, dopo la vittoria alle recenti primarie di Elly Schlein. E' questa la posizione di Roberto Fico, ex presidente della Camera ed esponente storico dei ... Leggi su globalist (Di lunedì 6 marzo 2023) M5s e Pd potrebbero tornare a lavorare insieme, dopo la vittoria alle recenti primarie di. E' questa la posizione di Roberto, ex presidente della Camera ed esponente storico dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Intervista all'ex presidente della Camera, Roberto Fico: 'Ripartiamo dall’agenda del governo Conte-2” @lucadecarolis - CarriaggioM : RT @MEDAMBIENTEITAL: Grande evento a Roccella Jonica “Verso Sud – La strada per crescere non è l’autonomia differenziata” con Roberto Fico… - Giuggio72684862 : RT @MEDAMBIENTEITAL: Grande evento a Roccella Jonica “Verso Sud – La strada per crescere non è l’autonomia differenziata” con Roberto Fico… - xspace1112 : RT @MEDAMBIENTEITAL: Grande evento a Roccella Jonica “Verso Sud – La strada per crescere non è l’autonomia differenziata” con Roberto Fico… - MEDAMBIENTEITAL : Grande evento a Roccella Jonica “Verso Sud – La strada per crescere non è l’autonomia differenziata” con Roberto Fi… -