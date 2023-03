Festa grande per le donne: un viaggio con Moby e Tirrenia con il 100 per cento di sconto (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) - Milano 06.03.2023 – Chi dice donna, dice Moby e Tirrenia. Tutto l'anno, ma per l'8 marzo ancora di più. Perché le due compagnie festeggiano nel modo migliore la Festa della donna, offrendo a tutte le donne che prenotano contemporaneamente a un bambino dai 4 agli 11 anni o a un secondo adulto pagante il 100 per cento di sconto sulla tariffa di passaggio ponte. La straordinaria offerta vale per tutte le prenotazioni effettuate da oggi a mercoledì 8 marzo per tutte le partenze di Moby per Sardegna e Corsica e per quelle effettuate da Tirrenia sulla Napoli-Palermo-Napoli da oggi al 30 settembre e per le corse di Tirrenia sulla Genova-Porto Torres-Genova e sulla Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia dal primo giugno al 30 ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) - Milano 06.03.2023 – Chi dice donna, dice. Tutto l'anno, ma per l'8 marzo ancora di più. Perché le due compagnie festeggiano nel modo migliore ladella donna, offrendo a tutte leche prenotano contemporaneamente a un bambino dai 4 agli 11 anni o a un secondo adulto pagante il 100 perdisulla tariffa di passaggio ponte. La straordinaria offerta vale per tutte le prenotazioni effettuate da oggi a mercoledì 8 marzo per tutte le partenze diper Sardegna e Corsica e per quelle effettuate dasulla Napoli-Palermo-Napoli da oggi al 30 settembre e per le corse disulla Genova-Porto Torres-Genova e sulla Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia dal primo giugno al 30 ...

