Festa della donna 2023 a Roma: cosa fare l'8 marzo e tutti gli eventi in programma (Di lunedì 6 marzo 2023) Sono tantissime le donne che si preparano a fare Festa in occasione dell'8 marzo, Festa della donna. Chiunque sia interessata a non far passare in sordina questa giornata, ha un'ampia varietà di scelta: pizzerie, discoteche, ristoranti, musei e tanto altro. A Roma c'è solo l'imbarazzo della scelta… Per cena e dopocena Tra i tanti locali che si stanno preparando ad accogliere le donne, mercoledì 8 marzo c'è anche Angeli Rock, dove oltre a una cena a tema, sarà possibile intrattenersi in un divertente dopocena. A rendere tanto interessante il locale non sono solo le iniziative di intrattenimento previste, ma anche la possibilità di accedervi completamente gratuitamente salvo, poi, dover pagare le consumazioni.

