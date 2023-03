Ferrero: «Cedere la Samp? Non ci sono acquirenti» (Di lunedì 6 marzo 2023) Dopo il ritorno allo stadio in occasione di Lazio-Sampdoria, il patron dei blucerchiati, Massimo Ferrero è tornato a parlare del suo legale con il club ligure: «La Sampdoria mi manca da morire, tant’è che ieri sono stato a vedere la Roma e non ho visto la partita. In Italia non c’è nessuno come i tifosi L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 6 marzo 2023) Dopo il ritorno allo stadio in occasione di Lazio-doria, il patron dei blucerchiati, Massimoè tornato a parlare del suo legale con il club ligure: «Ladoria mi manca da morire, tant’è che ieristato a vedere la Roma e non ho visto la partita. In Italia non c’è nessuno come i tifosi L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

