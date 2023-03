Ferreri Demos | “Il Governo taglia i fondi per gli affitti | a Fiumicino 230 famiglie a rischio sfratto”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 6 marzo 2023)– “Ildi Giorgia Meloni hato iper il contributo all’affitto e per la morosità incolpevole condannando di fatto, migliaia diallo. Solo aparliamo di circa 230 nuclei familiari”. Lo dichiara il capogruppo diin Consiglio comunale Maurizio. “L’ultima legge di bilancio non rifinanzia il contributo all’affitto – spiega– che, tramite le Regioni, i Comuni erogavano allecon redditi bassi o a quelle che improvvisamente perdono, in parte o addirittura per intero, ogni forma di entrata . Una decisione gravissima che ricadrà sulle fasce più deboli della popolazione e sui Comuni chiamati comunque a dare risposte immediate ...