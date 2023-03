Ferrari, in Bahrain non solo problemi di affidabilità: Leclerc ha perso sette decimi al giro da Verstappen (Di lunedì 6 marzo 2023) Non si può racchiudere la gara del Bahrain in un discorso basato soltanto sull’affidabilità. E’ vero, è stato il motore a tradire Leclerc, che altrimenti con tutta probabilità avrebbe trovato un podio, ma i distacchi nei confronti della Red Bull sono siderali in termini di prestazioni, e se si pensa che lo scorso anno su questa pista era arrivata una doppietta del Cavallino, è chiaro che preoccuparsi sia assolutamente lecito a questo punto. E’ soltanto il primo appuntamento stagionale quello sulla pista di Sakhir, ma il timore è che sia già abbastanza indicativo. La conferma dello strapotere Red Bull, di una macchina che semplicemente è migliore delle altre sotto ogni punto di vista, persino sul fronte della velocità pura, che ha il pilota più forte di tutti al momento, Max Verstappen ormai gestore, ragioniere, senza ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 marzo 2023) Non si può racchiudere la gara delin un discorso basato soltanto sull’. E’ vero, è stato il motore a tradire, che altrimenti con tutta probabilità avrebbe trovato un podio, ma i distacchi nei confronti della Red Bull sono siderali in termini di prestazioni, e se si pensa che lo scorso anno su questa pista era arrivata una doppietta del Cavallino, è chiaro che preoccuparsi sia assolutamente lecito a questo punto. E’ soltanto il primo appuntamento stagionale quello sulla pista di Sakhir, ma il timore è che sia già abbastanza indicativo. La conferma dello strapotere Red Bull, di una macchina che semplicemente è migliore delle altre sotto ogni punto di vista, persino sul fronte della velocità pura, che ha il pilota più forte di tutti al momento, Maxormai gestore, ragioniere, senza ...

