Fermo, bimbo di un anno investito e ucciso da uno scuolabus che stava facendo retromarcia (Di lunedì 6 marzo 2023) Aveva seguito la mamma che stava facendo salire la sorellina sullo scuolabus quando, in un attimo di distrazione, è finito sotto le ruote posteriori di uno scuolabus impegnato in una manovra. È morto così un bambino di un anno, investito dal mezzo sul quale era appena salita la sorella, a Casette d’Ete, in provincia di Fermo. Il piccolo, di origine indiana, era già morto quando sono arrivati i soccorsi. Sul posto gli agenti della Polizia locale, seguiti dalla Stradale e dai carabinieri della stazione Sant’Elpidio a Mare ora impegnati nelle indagini. Non sarebbero emersi di rilievo a carico del conducente, sul quale sarebbero risultati negativi gli accertamenti effettuati. A disposizione dell’autorità giudiziaria la salma del bimbo. L'articolo proviene ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Aveva seguito la mamma chesalire la sorellina sulloquando, in un attimo di distrazione, è finito sotto le ruote posteriori di unoimpegnato in una manovra. È morto così un bambino di undal mezzo sul quale era appena salita la sorella, a Casette d’Ete, in provincia di. Il piccolo, di origine indiana, era già morto quando sono arrivati i soccorsi. Sul posto gli agenti della Polizia locale, seguiti dalla Stradale e dai carabinieri della stazione Sant’Elpidio a Mare ora impegnati nelle indagini. Non sarebbero emersi di rilievo a carico del conducente, sul quale sarebbero risultati negativi gli accertamenti effettuati. A disposizione dell’autorità giudiziaria la salma del. L'articolo proviene ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... corrierebologna : La tragedia a Casette d'Ete. L'autista, in retromarcia, non ha visto il piccolo. Lutto cittadino - SecolodItalia1 : Dramma a Fermo, scuolabus in retromarcia investe e uccide sul colpo un bimbo di un anno. Vani i soccorsi… - rtl1025 : ??Un bimbo di un anno e mezzo è finito sotto uno scuolabus, ed è deceduto a causa delle gravissime ferite riportate.… - FrancoScarsell2 : Tragedia questa mattina a Casette d'Ete,in provincia di Fermo.Un bimbo di un anno e mezzo è morto, investito dallo… - News24_it : Fermo, scuolabus in retromarcia investe e uccide bimbo di un anno -