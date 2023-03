Fermare i trafficanti di uomini | toh | il Papa parla come la Meloni

(Di lunedì 6 marzo 2023) "Esprimo il mio dolore per la tragedia nelle acque di Cutro, prego per le vittime, i familiari e i sopravvissuti, esprimo apprezzamento alla popolazione locale e alle istituzioni per l'accoglienza e la solidarietà mostrata. Rinnovo il mio appello perché non si ripetano più queste tragedie. Idisiano fermati e i viaggi della speranza non si trasformino più in acque della morte. Le limpide acque del Mediterraneo non siano più insanguinate da tali tragici incidenti". Lo ha dettoFrancesco al termine dell'Angelus in piazza San Pietro.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Le parole del Santo Padre rappresentano un grande richiamo per tutte le Istituzioni. Come Governo le facciamo nostr… - matteosalvinimi : Condivido le parole del Santo Padre. Fermare i trafficanti di esseri umani, evitare tragedie, salvare vite: ogni gi… - LegaSalvini : Migranti, il Papa parla come #Salvini. 'Fermare i trafficanti di esseri umani'. - FrancescoDeBen8 : Il Papa: “fermare i trafficanti di esseri umani”. Pensiero molto bello es esifixante ma finché esisterà un bisogno,… - ContiamoNon : RT @Noiconsalvini: Migranti, il Papa parla come #Salvini. 'Fermare i trafficanti di esseri umani'. -

L'incontro fra Meloni e Piantedosi leggi anche Papa: "Dolore per le vittime di Cutro," Ed è proprio il ministro Piantedosi, secondo La Stampa , la persona che Meloni vuole ...di uomini siano fermati e i viaggi della speranza non si trasformino più in acque della morte. Le limpide acque del Mediterraneo non siano più insanguinate da tali tragici incidenti". ...Come Governo le facciamo nostre, continuando a impiegare tutte le forze necessarie per combattere idi esseri umani ele morti in mare", ha scritto su Facebook il presidente del ...

Meloni, facciamo nostre parole Papa, fermare i trafficanti - Ultima Ora Agenzia ANSA

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...''Rinnovo a tutti il mio appello affinché non si ripetano simili tragedie. I trafficanti di esseri umani siano fermati ...