“Fermare gli scafisti” | la cristallina banalità di Papa Francesco

Roma, 6 mar – "I trafficanti di uomini siano fermati e i viaggi della speranza non si trasformino più in acque della morte". Le parole di Papa Francesco, pronunciate ieri durante l'Angelus, non rappresentano di per sé nulla di sensazionale. Esprimono semmai una cristallina, quanto inconfutabile, banalità. Perché è sin troppo ovvio che agli scafisti debba essere impedita questa indecente tratta di esseri umani. Tuttavia per la prima volta Bergoglio si esprime con tale durezza nei confronti di chi sfrutta il dramma di persone disperate che salgono su improbabili barconi per raggiungere le coste europee, e in particolare italiane, oltretutto in pieno inverno e con rischi altissimi.

