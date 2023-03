Ferlaino | ' ' I tempi sono cambiati Nel mio calcio accadeeva che ' '

(Di lunedì 6 marzo 2023) Corrado, ex presidente del Napoli, è intervenuto al Club Napoli Nola Partenopea. Queste le sue parole: "I. Nel miovincevamo contro squadre più forti, come il Milan di Berlusconi, la Juve di Agnelli e l'Inter di Moratti. -afferma- Ora cisocietà con il capitale di investitori che se ne fregano dele quindimeno forti ora queste squadre. De Laurentiis ha scelto bene, Giuntoli ha trovato ottimi calciatori". Conclude

Corrado, presidente del Napoli degli scudetti, è intervenuto al Club Napoli Nola Partenopea per parlare della squadra di Spalletti : 'Isono cambiati, il calcio è cambiato completamente.

Corrado Ferlaino, presidente del Napoli degli scudetti, è intervenuto al Club Napoli Nola Partenopea per parlare della squadra di Spalletti: "I tempi sono cambiati, il calcio è cambiato completamente.Ferlaino ha fatto i complimenti a De Laurentiis e Giuntoli per l'ottima campagna acquisti del Napoli: «I tempi sono completamente cambiati, ai miei tempi battevamo l'Inter di Moratti, la Juve di ...