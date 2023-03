Feltri contro Bella Ciao, canzone stupida, un fiore non fa ombra (Di lunedì 6 marzo 2023) "La canzone più stupida è Bella Ciao. Un verso dice: mi seppellirai all'ombra di un bel fior. Mai visto un fiore fare ombra". Lo scrive su twitter Vittorio Feltri. . 6 marzo 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 marzo 2023) "Lapiù. Un verso dice: mi seppellirai all'di un bel fior. Mai visto unfare". Lo scrive su twitter Vittorio. . 6 marzo 2023

