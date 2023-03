Fedez torna su Instagram | la sua verità anche su Chiara Ferragni | “Ora vi racconto cos’è successo”

Leggi su dilei

(Di lunedì 6 marzo 2023) Dopo una sparizione dai social che ha fatto preoccupare e non poco i fan,ha ripreso in mano il suo profilo. E, con una serie di stories, ha ripercorso questo ultimo complicato periodo, spiegando di aver avuto seri problemi di salute e chiarendo una volta per tutte in che rapporti sia con. “Ho perso 5 chili in 4 giorni” racconta il rapper, ripercorrendo questo buio periodo e rivelando da dove tutto è iniziato., ilsu: “Un psicofarmaco mi ha dato effetti collaterali”è rito sulla scena social con una lunga serie distories, in cui ripercorre questi ultimi difficili mesi. Il rapper è stato investito da una vera e propria tempesta mediatica ...