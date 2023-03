Fedez sta male, conati di vomito davanti a tutti | Non è riuscito a vincere la sfida (Di lunedì 6 marzo 2023) Di Fedez si è parlato abbondantemente nelle ultime settimane, il clamore suscitato dall’ormai storico bacio con Rosa Chemical ha aperto la strada alle voci di una presunta crisi tra il rapper e Chiara Ferragni. Lei impegnata a mostrarsi presa dai suoi impegni di lavoro e di madre, lui in silenzio social fino alla promozione del suo nuovo podcast Wolf e una nuova polemica con Selvaggia Lucarelli. Proprio in quest’ultima occasione sono nati nuovi rumors questa volta non sulla crisi matrimoniale smentita ufficialmente da un’eloquente foto condivisa da Chiara nella quale si vede la mano di lei stringere quella del marito, ma bensì sulle attuali condizioni di salute di Fedez, il quale proprio nella diretta per Wolf e nelle stories in replica a Selvaggia Lucarelli si è mostrato particolarmente fragile, a un passo dalle lacrime e ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 6 marzo 2023) Disi è parlato abbondantemente nelle ultime settimane, il clamore suscitato dall’ormai storico bacio con Rosa Chemical ha aperto la strada alle voci di una presunta crisi tra il rapper e Chiara Ferragni. Lei impegnata a mostrarsi presa dai suoi impegni di lavoro e di madre, lui in silenzio social fino alla promozione del suo nuovo podcast Wolf e una nuova polemica con Selvaggia Lucarelli. Proprio in quest’ultima occasione sono nati nuovi rumors questa volta non sulla crisi matrimoniale smentita ufficialmente da un’eloquente foto condivisa da Chiara nella quale si vede la mano di lei stringere quella del marito, ma bensì sulle attuali condizioni di salute di, il quale proprio nella diretta per Wolf e nelle stories in replica a Selvaggia Lucarelli si è mostrato particolarmente fragile, a un passo dalle lacrime e ...

