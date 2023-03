Fedez spiega la sua assenza dai social: “Ho preso uno psicofarmaco molto forte” (Di lunedì 6 marzo 2023) Fedez smentisce le voci di una possibile crisi sentimentale con sua moglie Chiara Ferragni e spiega i motivi della sua recente assenza dai social network. “Escono quotidianamente notizie su me e la mia famiglia, ma è giusto che vi racconti io cosa sta succedendo”, ha detto nella prima di una lunga sequenza di storie su Instagram. “Devo partire da più indietro – ha aggiunto – quando mi è stato diagnosticato il tumore al pancreas. Solo oggi ho realizzato di non essermi preso cura della mia salute mentale rispetto a questo evento, mi sono solo affidato a psicofarmaci. Ne ho cambiati molti in questi mesi, poi ne ho trovato uno che non era adeguato a me. A gennaio ho iniziato a prendere questo antidepressivo molto forte, che mi ha cambiato molto, agitato ... Leggi su tpi (Di lunedì 6 marzo 2023)smentisce le voci di una possibile crisi sentimentale con sua moglie Chiara Ferragni ei motivi della sua recentedainetwork. “Escono quotidianamente notizie su me e la mia famiglia, ma è giusto che vi racconti io cosa sta succedendo”, ha detto nella prima di una lunga sequenza di storie su Instagram. “Devo partire da più indietro – ha aggiunto – quando mi è stato diagnosticato il tumore al pancreas. Solo oggi ho realizzato di non essermicura della mia salute mentale rispetto a questo evento, mi sono solo affidato a psicofarmaci. Ne ho cambiati molti in questi mesi, poi ne ho trovato uno che non era adeguato a me. A gennaio ho iniziato a prendere questo antidepressivo, che mi ha cambiato, agitato ...

