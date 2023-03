Fedez: “Sono sparito per problemi legati a psicofarmaci” (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – “Ci tengo a raccontarvi quello che è successo perché escono quotidianamente notizie che riguardano me e la mia famiglia che non corrispondono al vero, ed è giusto che sia io a dire come stanno le cose”. Fedez torna a sorpresa sui social dopo una lunga pausa e, nelle sue stories di Instagram, racconta in una serie di video i motivi della sua sparizione, che nelle ultime settimane hanno dato luogo a diverse ipotesi da parte di media e fan. “Devo partire da quando mi hanno diagnosticato il tumore al pancreas -spiega Fedez- Per quanto privilegiato possa essere è stato un evento molto traumatico. Solo oggi ho realizzato di quanto non mi sia preso cura della mia salute mentale rispetto a questo evento e mi sia affidato solo agli psicofarmaci, che ho cambiato nel corso dei mesi fino a trovarne uno che non era proprio adatto a ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – “Ci tengo a raccontarvi quello che è successo perché escono quotidianamente notizie che riguardano me e la mia famiglia che non corrispondono al vero, ed è giusto che sia io a dire come stanno le cose”.torna a sorpresa sui social dopo una lunga pausa e, nelle sue stories di Instagram, racconta in una serie di video i motivi della sua sparizione, che nelle ultime settimane hanno dato luogo a diverse ipotesi da parte di media e fan. “Devo partire da quando mi hanno diagnosticato il tumore al pancreas -spiega- Per quanto privilegiato possa essere è stato un evento molto traumatico. Solo oggi ho realizzato di quanto non mi sia preso cura della mia salute mentale rispetto a questo evento e mi sia affidato solo agli, che ho cambiato nel corso dei mesi fino a trovarne uno che non era proprio adatto a ...

