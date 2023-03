Fedez rompe il silenzio: «Ho sospeso uno psicofarmaco e sono crollato» (Di lunedì 6 marzo 2023) Con una serie di story su Instagram, il rapper ricompare sui social per spiegare la sua assenza. E no, non c'entra niente Chiara Ferragni: «Ho dovuto interrompere un farmaco per via degli effetti collaterali e ho sofferto dell'effetto rebound» Leggi su vanityfair (Di lunedì 6 marzo 2023) Con una serie di story su Instagram, il rapper ricompare sui social per spiegare la sua assenza. E no, non c'entra niente Chiara Ferragni: «Ho dovuto interre un farmaco per via degli effetti collaterali e ho sofferto dell'effetto rebound»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bizcommunityit : Fedez rompe il silenzio ma conferma i problemi: «In questo periodo preferisco stare lontano dai social. Ma non c'en… - stefania_poggio : RT @RadioItalia: Fedez rompe il silenzio sui social: 'Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai so… - MonkeyM55261162 : Ma come cazzo si sta bene senza #fedez che rompe i coglioni ogni giorno? ?? - Profilo3Marco : RT @Libero_official: #Fedez rompe il silenzio dopo le insinuazioni di #Corona su divorzio e depressione: 'Ringrazio mia moglie Chiara #Ferr… - infoitcultura : Fedez rompe il silenzio ma non sta bene -