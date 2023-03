(Di lunedì 6 marzo 2023) Dopo il Festival di Sanremo ,è sparito (o quasi) dai social . Le sue brevissime apparizioni non hanno di certo cancellato il lunghissimo silenzio che per il rapper è sicuramente un record. E, ...

'Eccomi qua'torna a parlare su Instagram , nuovamente sorridente e senza più balbettare. 'Eccomi qua, dopo una lunga, lunghissima assenza'. Inizia così il racconto del rapper, deciso a ...Infatti come sottolinea Vanity Fair,non appare più nei social della moglie. Solo qualche giorno fa, il rapper ha rotto il silenzio dei social per chiedere rispetto per la sua assenza da post e ...L'attore si è prodigato, nello show, in una divertente parodia di, che è, insieme a lui, nel ... Capatonda è diventato unadella comicità con i suoi famosi Fake Trailer di Mai Dire... ...

Fedez, rivelazione choc: «Ho preso psicofarmaci, ho avuto gravi effetti: ecco come sto ora» leggo.it

Dopo la fine del Festival di Sanremo sono state tantissime le voci circa una possibile crisi di una delle coppie più seguite e amate: Chiara Ferragni e Fedez. I due… Leggi ...La presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez è stata smentita, ancora una volta da alcuni scatti pubblicati dal settimanale Novella 2000 che ritrae la coppia in un agriturismo in compagnia dei figli.