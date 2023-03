Fedez in lacrime: sparito per colpa di uno psicofarmaco - Magazine (Di lunedì 6 marzo 2023) Il rapper racconta gli effetti collaterali di una cura antidepressiva: 'Non lo auguro a nessuno'. E pubblica una foto mano nella mano con Chiara ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Il rapper racconta gli effetti collaterali di una cura antidepressiva: 'Non lo auguro a nessuno'. E pubblica una foto mano nella mano con Chiara ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Fedez, le lacrime e il messaggio per Chiara Ferragni: «L'unica che mi è stata accanto» - QdSit : Le lacrime di Fedez: “L’antidepressivo post tumore mi ha causato effetti collaterali” - infoitsalute : Fedez in lacrime: sparito per colpa di uno psicofarmaco - infoitsalute : Fedez in lacrime rompe il silenzio: «Ho sospeso uno psicofarmaco e sono stato male» - FraLauricella : RT @La7tv: #intanto Fedez torna a parlare sui social dopo settimane di silenzio: 'Da gennaio mi è stato prescritto questo antidepressivo mo… -