Fedez | il racconto su Instagram | “Io | gli psicofarmaci e la mia assenza dai social”

(Di lunedì 6 marzo 2023) Una diretta della star dei: ecco perché in questo periodo non sono stato in forma. La commozione parlando di Chiara Ferragni.«Prendetevi cura della vostra salute mentale»

'Eccomi qua'torna a parlare su Instagram , nuovamente sorridente e senza più balbettare. 'Eccomi qua, dopo una lunga, lunghissima assenza'. Inizia così ildel rapper, deciso a ...MILANO. "Devo partire da un poco indietro, da quando mi è stato diagnosticato il tumore al pancreas". Cosirompe il tanto chiacchierato isolamento social delle ultime settimane e con una serie di stories sul suo profilo Instagram racconta che cosa c'è che non va. E no, non è la sua storia con la ...Una novità in casa Ferragnez, che ci avevano abituati a unnon stop della loro vita, ...e Chiara Ferragni di nuovo insieme L'assenza prolugata del rapper da Instagram aveva fatto gridare ...

Fedez con delle storie IG è tornato sui social e ha raccontato la verità su quello che gli è successo. Dopo la lunga assenza sui social di Fedez è tornato ...Gli scatti risalgono a sabato 4 marzo e raccontano il dietro le quinte di una giornata che Chiara Ferragni ha mostrato sui social in solitaria con i ...