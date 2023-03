Fedez: 'Ho dovuto smettere di prendere gli psicofarmaci, ho perso 5 chili in 4 giorni' - Magazine (Di lunedì 6 marzo 2023) Il rapper si commuove: 'Ero annebbiato, voglio prendermi cura della mia salute mentale, della mia famiglia e di mia ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Il rapper si commuove: 'Ero annebbiato, voglio prendermi cura della mia salute mentale, della mia famiglia e di mia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... martamaimone : RT @IlContiAndrea: #Fedez 'Questo periodo, per quanto infelice mi ha fatto capire quanto siano state dette di tutte e di ogni su mia moglie… - Manadom06 : RT @hicaalien: « mia moglie è stata l’unica persona che mi è stata vicino mi spiace abbia dovuto subire una tempesta di merda mediatica tot… - GodisWoman___ : RT @sononatapigra: Le storie di Fedez devono anche farci capire che i gossippari e chi per loro non sa mai un cazzo, traggono conclusioni d… - Vale41229116 : 'mia moglie è stata l’unica persona che mi è stata vicino mi spiace abbia dovuto subire una tempesta di merda media… - Aiphos2 : RT @IlContiAndrea: #Fedez 'Questo periodo, per quanto infelice mi ha fatto capire quanto siano state dette di tutte e di ogni su mia moglie… -