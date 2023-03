Fedez e Chiara Ferragni matrimonio in crisi? Le FOTO smentiscono tutto: eccoli felici insieme (Di lunedì 6 marzo 2023) Il matrimonio fra Chiara Ferragni e Fedez nelle ultime settimane ha fatto davvero discutere tantissimo; si è parlato di un’insanabile crisi di coppia e di un imminente divorzio. Questa tesi, inoltre, è stata avallata anche da Fabrizio Corona che di recente ha sganciato la bomba su di loro tramite il suo canale Telegram. A quanto... Leggi su donnapop (Di lunedì 6 marzo 2023) Ilfranelle ultime settimane ha fatto davvero discutere tantissimo; si è parlato di un’insanabiledi coppia e di un imminente divorzio. Questa tesi, inoltre, è stata avallata anche da Fabrizio Corona che di recente ha sganciato la bomba su di loro tramite il suo canale Telegram. A quanto...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... radiosintony : Ma quale crisi sarà una trovata pubblicitaria? - ShuShuHC : A me questa cosa che Chiara Ferragni e Fedez girino sempre con il bodyguard per evitare che quattro sgallettate di… - e_cavagna : Paolo Crepet su Fedez e Chiara Ferragni: “Non capisco perchè gli italiani debbano occuparsi di questi due” -… - redazionerumors : [Trending now] Dopo la profonda lite tra Chiara Ferragni e Fedez, dovuta alle vicende accadute durante il Festival… - tempoweb : #Fedez e #ChiaraFerragni di nuovo insieme: il dettaglio sotto gli occhi di tutti #5marzo -

