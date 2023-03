Fedez e Chiara Ferragni insieme in Val Brembana | le immagini di Novella 2000 | Macché crisi!

(Di lunedì 6 marzo 2023) I Ferragnez hanno trascorso il weekendin un agriturismo, doveha condiviso sui social foto e video dei bambini, ma non di suo marito. In realtà, i due erano nello stesso...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Paolo Crepet su Fedez e Chiara Ferragni: “Non capisco perchè gli italiani debbano occuparsi di questi due” - infoitcultura : Le nuove foto di Chiara Ferragni e Fedez insieme smentiscono definitivamente la crisi? - infoitcultura : Chiara Ferragni e Fedez, ma quale separazione - infoitcultura : Chiara Ferragni e Fedez, sabato in famiglia…ma il rapper non si presenta in tribunale - Gazzettino : #chiara ferragni e #fedez, ma quale separazione: ecco le foto che smentiscono la crisi -

Nessuna separazione in vista, come dicevano i maligni. Almeno così sembra a guardare le ultime foto diFerragni eche hanno trascorso il weekend insieme alla famiglia. Il settimanale 'Novella 2000' li ha beccati in agriturismo tra gite con il pony e grandi sorrisi.- Ferragni, parla ...Gli avvistamenti didopo Sanremo La gita fuori porta con i figli non è certo il primo avvistamento dei Ferragnez insieme dopo Sanremo e soprattutto dopo il bacio dello scandalo sul ......aveva pubblicato una breve storia sui social in cui spiegava che non era in crisi conFerragni e che preferiva stare lontano dai social per un po'.: preferisco stare lontano dai ...

Fedez e Chiara Ferragni, fotografati dal sito valbrembanaweb in esclusiva per il settimanale, sono tornati dove l’imprenditrice digitale era stata circa un mese fa assieme alle sorelle e ai figli. Sia ...Nessuna separazione in vista, come dicevano i maligni. Almeno così sembra a guardare le ultime foto di Chiara Ferragni e Fedez che hanno trascorso il weekend insieme ...