Federico II, online su Unina.it il bando Amazon Women in Innovation (Di lunedì 6 marzo 2023) L’Università degli Studi di Napoli Federico II partecipa alla quinta edizione di “Amazon Women in Innovation”, il progetto che prevede borse di studio finanziate da Amazon per giovani studentesse universitarie in ambito Stem. È online il bando per la candidatura. La borsa di studio, della durata di 3 anni, consiste in un finanziamento di €6.000 all’anno a una studentessa dell’Ateneo di Napoli. Amazon metterà inoltre a disposizione della vincitrice una mentor, ossia una manager di Amazon che possa aiutarla a sviluppare competenze utili per il lavoro futuro come, ad esempio, le tecniche per creare un curriculum efficace o affrontare un colloquio di lavoro. Per concorrere, le candidate dovranno, entro la scadenza del ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 6 marzo 2023) L’Università degli Studi di NapoliII partecipa alla quinta edizione di “in”, il progetto che prevede borse di studio finanziate daper giovani studentesse universitarie in ambito Stem. Èilper la candidatura. La borsa di studio, della durata di 3 anni, consiste in un finanziamento di €6.000 all’anno a una studentessa dell’Ateneo di Napoli.metterà inoltre a disposizione della vincitrice una mentor, ossia una manager diche possa aiutarla a sviluppare competenze utili per il lavoro futuro come, ad esempio, le tecniche per creare un curriculum efficace o affrontare un colloquio di lavoro. Per concorrere, le candidate dovranno, entro la scadenza del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... federico_rivi : #BitcoinTrain?? ha esaminato un documento inviato dall'OAM agli exchange che operano in Italia: all'interno i dettag… - RosesXNatt : @87miste Federico ma tu sai qualcosa di un hackeraggio? Ieri per 8 ore non abbiamo potuto usare il gestionale azie… - Yogaolic : RT @rep_napoli: Napoli, migliaia di studenti in piazza per il clima: 'occupazione' simbolica dell'ex bar della Federico II [di redazione on… - rep_napoli : Napoli, migliaia di studenti in piazza per il clima: 'occupazione' simbolica dell'ex bar della Federico II [di reda… - GQitalia : Fondatore di Yoox e del leader mondiale del fashion di lusso online, oggi Federico Marchetti si dedica all’incrocio… -