Federazione del Mare: Bene l’intesa Onu sulla diversità biologica marina delle aree extra territoriali (Di lunedì 6 marzo 2023) Si sono conclusi con successo i negoziati per un nuovo accordo Onu sulla diversità biologica marina delle aree al di fuori della giurisdizione nazionale. La Conferenza intergovernativa, svoltasi sabato 4 marzo, è stata presieduta da Rena Lee, ambasciatrice di Singapore per le questioni relative agli oceani e al diritto del Mare e inviata speciale del ministro degli Affari esteri.La Federazione del Mare, si legge in una nota, “si unisce al generale apprezzamento per la positiva conclusione dei negoziati per il raggiungimento del nuovo Trattato delle Nazioni Unite sull’Alto Mare per proteggere l’oceano, affrontare il degrado ambientale, combattere il cambiamento climatico e prevenire la perdita di ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 6 marzo 2023) Si sono conclusi con successo i negoziati per un nuovo accordo Onual di fuori della giurisdizione nazionale. La Conferenza intergovernativa, svoltasi sabato 4 marzo, è stata presieduta da Rena Lee, ambasciatrice di Singapore per le questioni relative agli oceani e al diritto dele inviata speciale del ministro degli Affari esteri.Ladel, si legge in una nota, “si unisce al generale apprezzamento per la positiva conclusione dei negoziati per il raggiungimento del nuovo TrattatoNazioni Unite sull’Altoper proteggere l’oceano, affrontare il degrado ambientale, combattere il cambiamento climatico e prevenire la perdita di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rusembitaly : ?? Dal discorso del Presidente della Federazione Russa V.#Putin all'Assemblea Federale, 21 febbraio 2023. Parte II… - creditosportivo : RT @federtennis: Al via l'edizione 2023 del circuito Slam #padel by @MINI_Italia ?? In scena da oggi le fasi iniziali sui campi del X4 Pade… - federtennis : Al via l'edizione 2023 del circuito Slam #padel by @MINI_Italia ?? In scena da oggi le fasi iniziali sui campi del… - maxino1310 : MOSCA, 5 marzo. /TASS/. Le truppe russe hanno colpito il posto di comando del reggimento nazionalista Azov (vietato… - fabio__1971 : @pap1pap Va in Federazione a tempo pieno con nuovo incarico di supervisore e coordinatore totale del settore giovanile -