"Fate mio padre Sir". Bufera su Johnson: vuole una famiglia di tutti nobili (Di lunedì 6 marzo 2023) Valanga di critiche sull'ex premier britannico Boris Johnson, che nella sua lunghissima lista protocollare presentata al momento delle dimissioni ha inserito i nomi di ben 100 personalità a cui assegnare un titolo nobiliare, tra cui il padre, Stanley, la moglie e la sorella. Oltre ad aver chiesto per ben tre famigliari il prestigio dell'accesso alla categoria dei pari, che comprende i titoli di duca, marchese, conte, visconte e barone. Secondo il Times si tratta della lista più lunga mai compilata da un premier uscente, contro i 60 di Theresa May e i 62 di David Cameron. L'elenco degli onori stilato da Johnson è attualmente al vaglio dell'ufficio di gabinetto e sta alimentando preoccupazione tra i funzionari e presumibilmente anche nel premier in carica, Rishi Sunak, sia per la sua lunghezza che per ...

