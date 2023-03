Farmaco per il diabete che fa dimagrire le star di Hollywood. È veramente così? (Di lunedì 6 marzo 2023) Ecco il parere di un esperto Sarebbe molto diffuso tra le star di Hollywood per contrastare l’aumento di peso, garantendo zero attività fisica e un’alimentazione senza privazioni. Si tratta di un Farmaco, che normalmente viene utilizzato negli Stati Uniti da pazienti affetti da diabete. Il Farmaco in questione è il semaglutide, che permette ai pazienti diabetici di contrastare l’obesità, poiché garantisce la perdita di peso in poco temo fino al 20% del peso corporeo. Nonostante la notizia faccia gola a molti, in realtà è necessario fare molta attenzione. In Italia, il Farmaco può essere assunto solo sotto stretta osservazione medica e previa prescrizione. Leggi anche: Insegnante lascia la propria eredità ai suoi alunni, ecco il motivo Questo perché ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 6 marzo 2023) Ecco il parere di un esperto Sarebbe molto diffuso tra lediper contrae l’aumento di peso, garantendo zero attività fisica e un’alimentazione senza privazioni. Si tratta di un, che normalmente viene utilizzato negli Stati Uniti da pazienti affetti da. Ilin questione è il semaglutide, che permette ai pazienti diabetici di contrae l’obesità, poiché garantisce la perdita di peso in poco temo fino al 20% del peso corporeo. Nonostante la notizia faccia gola a molti, in realtà è necessario fare molta attenzione. In Italia, ilpuò essere assunto solo sotto stretta osservazione medica e previa prescrizione. Leggi anche: Insegnante lascia la propria eredità ai suoi alunni, ecco il motivo Questo perché ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EmanueleTasina1 : RT @ereike05: Ma il 18 marzo 2020 Bonometti chiede a Gallera un farmaco per un familiare ricoverato e contagiato: «Caro Giulio, mi servireb… - pentagram54 : RT @enricofromitaly: ???????? FORSE NON TUTTI SANNO CHE : Documento ufficiale del 2014 dove il governo italiano davanti a Obama a Washington fi… - Fedex20412 : RT @enricofromitaly: ???????? FORSE NON TUTTI SANNO CHE : Documento ufficiale del 2014 dove il governo italiano davanti a Obama a Washington fi… - Giusepp65177349 : RT @enricofromitaly: ???????? FORSE NON TUTTI SANNO CHE : Documento ufficiale del 2014 dove il governo italiano davanti a Obama a Washington fi… - Elenapeter71 : RT @enricofromitaly: ???????? FORSE NON TUTTI SANNO CHE : Documento ufficiale del 2014 dove il governo italiano davanti a Obama a Washington fi… -